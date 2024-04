Avevo bisogno di quei due cavalli là davanti, che andassero a 2mila e ripiegassero a centrocampo. Chi entra in campo è sempre carico e chi entra dopo nove mesi di infortunio non vede l'ora, ha iniziato a correre a destra e sinistra, si allena da poco con noi, servirà ancora tempo per vederlo in tutta la sua potenzialità.

Odio i finti umili, ma veramente non so come spiegarlo. Mi è cascata dal cielo questa chance, qualcuno mi ha dato del coraggioso, ma ho avuto la chance di andare a lavorare nella squadra, a prescindere per l'amore che ho per la Roma, che ha giocatori forti che nascondono le mie pecche. Anche il nostro merito c'è, lavoriamo per fare bene le cose e per migliorare questa squadra. Arrivi, fai l'inventario, vedi quello che hanno e ho puntato su quello che potevano fare meglio. Ogni allenatore ha le sue richieste. Si sono visti risultati buoni e anche cose meno buone e quindi di settimana in settimana si vede quello che manca. Io qui ho trovato giocatori forti che mi stanno facendo diventare famoso. Ho visto come è stata presa la partita col Lecce quindi già al prossimo inciampo non verrà perdonato niente. Non voglio essere coccolato e protetto perché sono stato qui una vita ma voglio essere trattato come un allenatore vero. Mister futuro? Più presente di così. Al futuro non ci si pensa, ogni tanto bisogna godersi dei momenti. Prepareremo la partita col Milan di Europa League e lo faremo un po' più rilassati, con questo spirito qua.