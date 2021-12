Inter, bella abitudine di Gagliardini. “Consiglio per il fantacalcio: se lo avete in rosa…”

Sempre pronto quando chiamato in causa, sempre utile alla causa. Roberto Gagliardini, spesso bersagliato, ha risposto presente

Sempre pronto quando chiamato in causa, sempre utile alla causa. Roberto Gagliardini, spesso bersagliato da una parte della tifoseria, ha risposto presente. Suo il gol che ha aperto le marcature di Inter-Spezia. Ancora un gol contro le ligure per il centrocampista nerazzurra, per quella che sta diventando una piacevole abitudine: