Gagliardini: “Siamo un gruppo solido, tutti danno il meglio. Eravamo in difficoltà ma…”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Inter TV

Roberto Gagliardini ha analizzato la vittoria contro lo Spezia ai microfoni di Inter TV: "Segno sempre contro le squadre liguri? Penso che sia un caso, non me ne vogliano. Cerco di approfittare e segnare con qualsiasi squadra, per coincidenza è successo sempre contro queste. Tutti coinvolti nel progetto? Questo è fuori dubbio. Eravamo un po' in difficoltà in difesa, chi ha giocato ha fatto benissimo. Riuscivamo spesso ad arrivare alle conclusioni con tanti giocatori, questo facilita le prestazioni. E' il gruppo il segreto? Penso che siamo un gruppo solido, veniamo da un anno in cui ci siamo laureati Campioni d'Italia. Stiamo cercando di ripeterci, tutti quelli che sono arrivati si sono integrati alla grande. Chi gioca da il meglio di se. Questo ci porta a divertirci in campo e a fare queste prestazioni. Roma? Partita molto importante e difficile. Molto importante per la nostra continuità, per il nostro cammino in campionato".