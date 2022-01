Galante: “Inter forte, spazzati via tutti i dubbi. Dybala a Milano? Sono sicuro che Marotta…”

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la fantastica vittoria in Supercoppa italiana contro la Juve

Intervistato da TMW, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter , ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la fantastica vittoria in Supercoppa italiana contro la Juventus:

"L'Inter è forte, sono stati spazzati via i dubbi dopo le partenze dell'estate scorsa, il club ha fatto un gran lavoro. Non so se aprirà un ciclo ma la strada è quella giusta. Dybala futuro nerazzurro? Parliamo di un calciatore che ha grandissime qualità e quando sta bene fa partite e gol incredibili, l'Inter deve andare su giocatori così per mantenere un livello alto. Se c'è una minima possibilità Marotta e Ausilio la sfrutteranno. Bastoni? Sono contento della sua crescita e sono felice anche che segni".