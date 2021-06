Galante: “Inter, scudetto meritato. Spalletti? Il Napoli ha preso il meglio”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Voglio fare i complimenti a tutta l’Inter per lo Scudetto vinto e meritato. Conte ha continuato il progetto iniziato da Spalletti"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Fabio Galante , ex difensore dell'Inter, ha parlato così dell'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli : "Dopo che è andato via Gattuso, era difficile prendere un allenatore del suo calibro. Il Napoli ha preso il meglio. Luciano è un maestro di calcio, un grande professionista molto meticoloso. L’ho avuto come compagno di squadra ad Empoli, ma è l’uomo che mi ha spinto ad accettare l’Inter.

È un fuoriclasse nello studiare gli avversari e preparare le partite. Andrà d’accordo con Aurelio De Laurentiis perché sono due uomini molto intelligenti. So che sarebbe contento se il presidente non gli vendesse nessuno e gli comprasse un terzino sinistro. Emerson Palmieri sarebbe l’ideale per lui. Prospetto un gran campionato del Napoli. Voglio fare i complimenti a tutta l’Inter per lo Scudetto vinto e meritato. Conte ha continuato il progetto iniziato da Spalletti, ed è stato bravissimo a fare gruppo".