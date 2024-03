Fabio Galante ha commentato e analizzato la partita in programma stasera tra Atletico Madrid e Inter. L'ex nerazzurro ha lasciato trapelare grande emozione per il match: "Partita difficile stasera, una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Giocarle ti dà una sensazione incredibile. Stadio pazzesco con un'atmosfera bellissima. La partita è sicuramente difficile. Il Cholismo è cambiato, si vede tantissimo la mano di Diego con risultati incredibili. Con vittorie nella Ligua, nell'El. Questa squadra è abituata a queste partite. Non molla mai di un centimetro. Sempre lì sul pezzo. È cambiato il livello tattico, ma si vede sempre la mano del Cholo. Ha un grande agonismo quando gioca".