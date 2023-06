Galliani: “San Siro? Non è attualità, per tanti sarà lo stadio di Inter e Milan”

(ANSA) - MONZA, 08 GIU - "La Juve senza penalizzazioni sarebbe in Champions e per me ha già pagato abbastanza". Queste la parole del vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, intervistato da Il Cittadino. "Il momento più bello in serie A? La prima vittoria con la Juventus. Siamo la miglior neopromossa d'Europa, al pari del Fulham.