Inter, tifosi pronti a invadere l’Ataturk: coreografia in viaggio. Un colore solo: il Blu

"Il messaggio sui social è partito, così come è partita già da lunedì la coreografia che hanno preparato i ragazzi della Curva Nord. Completamente autofinanziata, è costata circa 70mila euro. Per trasportarla sono stati affittati sei furgoni che oggi arriveranno a Istanbul dopo aver attraversato sei Paesi. 1500 chili di cartoncini e 12.000 bandierine monocolori che andranno a formare il disegno della coreo nel pre-partita. Più altre 10.000 bandiere classiche per lo show di inizio secondo tempo. Per preparare tutto, nei dettagli, un centinaio di ragazzi entrerà già alle 8 del mattino di sabato allo stadio".

"Già domani le avanguardie del tifo – la Uefa ha dato all’Inter 20.000 biglietti - si raduneranno in una piazza di Istanbul e sabato, alle 9 del mattino, il ritrovo è fissato presso l’area dedicata agli interisti in piazza Taksim. L’Onda Blu si materializzerà alle 17 all’uscita della fermata metro Olimpiyat da dove, mezz’ora dopo, partirà il corteo che porterà il popolo nerazzurro allo stadio nel settore che più amano: la Curva Nord. Il “dress code” di Istanbul è stato studiato per azzerare le divisioni cromatiche. L’invito è presentarsi in largo anticipo allo stadio perché, per ragioni di sicurezza, sono previsti quattro prefiltraggi e la Nord vuole far sentire il proprio calore alla squadra già nel riscaldamento pre-partita", spiega Gazzetta.