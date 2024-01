Garlando: “Inter, ricorso al mercato necessario. A 50 km c’è chi…”

"Spiace per l’incubo vissuto da Arnautovic che sembrava in ascesa dopo il tacco al Lecce e il gol al Genoa, ma i fatti dicono che l’austriaco e Sanchez, al termine dell’andata, contano un gol in due. Il ricorso al mercato pare necessario. Che la principale candidata al titolo abbia di fatto due sole punte fa parte della pazzia di cui sopra. A 50 km di distanza c’è un allenatore che ha meno ambizioni, ma può scegliere tra Lookman (ora in Coppa d’Africa), Muriel, Scamacca, De Ketelaere e Miranchuk".