Gasperini: “Campionato equilibrato, Atalanta di nuovo in una posizione di classifica importante”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria di oggi sul campo della Sampdoria di Ranieri

"Le risposte da questa squadra le ho sempre avuto, siamo cresciuti col passare dei minuti. Risultato molto importante su un campo e contro una squadra difficile. Campionato molto equilibrato, tutti hanno difficoltà, vittoria che ci mette in una posizione di classifica importante. Ilicic? L'ho ignorato e lui è entrato bene. Non fa l'offeso, lui è un buono. Deve stare bene ha sempre avuto questi alti e bassi. Non deve avere l'atteggiamento dell'altro giorno col Real Madrid. In alto hai una visione perfetta che non hai in panchina, di negativo c'è che il suggerimento non è immediato. Real? Speriamo, vogliamo fare una bella partita. Qualificazione solo se riusciamo a rimanere in gara fino alla fine. Chissà se una volta giocassimo noi 11 contro 10. Sappiamo della difficoltà, vogliamo dare la sensazione di meritare di giocare queste partite".