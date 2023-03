Gasperini: “Quota Champions? Faccio fatica, ci sono tante partite”

Le parole del tecnico: "Entriamo in una fase in cui tutti danno il 100%, i valori non sono così distanti, le gare vengono determinate dagli episodi"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così di un'eventuale quota Champions da raggiungere per qualificarsi: "Faccio fatica, ci sono tante partite. È successo in alcuni casi che squadre come Samp o Lecce facessero risultato.

Credo che queste squadre abbiano raggiunto una maggiore consapevolezza, conta anche molto la disperazione quando devi fare punti necessari o per salvarti definitivamente o per agganciare le squadre davanti. Entriamo in una fase in cui tutti danno il 100%, i valori non sono così distanti - a parte alcune squadre -, le gare vengono determinate dagli episodi".