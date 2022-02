Gazidis: “Nuovo stadio necessario per Inter e Milan e per rilancio calcio italiano”

Il dirigente rossonero ha parlato a Forbes del nuovo impianto che Inter e Milan hanno intenzione di costruire a Milano

Ivan Gazidis , ad del Milan, ha parlato a Forbes della costruzione del nuovo stadio di Milano. «Noi e l'Inter abbiamo lavorato in modo responsabile e reattivo con il consiglio comunale e il sindaco di Milano per ottenere l'approvazione per il nuovo stadio. Sappiamo che costruirlo è necessario per il club. Sappiamo negli ultimi tre anni di lavoro su questo progetto che deve realizzarsi se i club vogliono avere il futuro che i loro tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano vuole che i suoi due club lo abbiano».

«Sarebbe una trasformazione per le due squadre di calcio, Milan e Inter, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. E sarebbe una trasformazione, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus con il suo nuovo stadio. Non è salutare per un campionato che ha bisogno di accrescere il suo appeal nel mondo. Se poi altri club seguissero l'esempio dell'Inter e del Milan ne uscirebbe rivitalizzato il calcio italiano. Si tratta di un passo necessario. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo regalando ai nostri figli. E l'eredità che avranno è un campionato che continua ad andare verso un lungo, lento, costante declino. Non è un futuro responsabile da consegnare alla prossima generazione. Non credo che questo sia il futuro del calcio italiano. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio», ha aggiunto il dirigente.