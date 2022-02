Nuovo stadio, Gazidis: “Va necessariamente costruito. Attivo per 365 giorni l’anno”

Le parole dell'ad del Milan: "Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti"

Intervenuto all'EXPO di Dubai, Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato così del nuovo stadio di Milano: "Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture. Costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top: sia sul campo che fuori. Abbiamo impiegato tre anni per progettare lo stadio. E finalmente abbiamo ottenuto l'approvazione. Sarà totalmente privato. Non è che stiamo costruendo solo lo stadio di Milano, ma stiamo anche sviluppando ed ammodernando la zona adiacente. San Siro è unico, ma ormai è vecchio e di cemento. Il nuovo stadio sarà utilizzabile 365 giorni l'anno, non solo in quello della partita. Non si tratta solo di calcio".