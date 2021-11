Gazzetta su Suning: “Nonostante la ritirata da Pechino e l’impossibilità di pompare risorse…”

Il derby Milan-Inter si avvicina ed è inevitabile il confronto anche tra le proprietà. La Gazzetta dello Sport racconta così Suning

"Una proprietà è cinese, vincente per la prima volta qui in terra straniera: nonostante la recente ritirata di Pechino e l’impossibilità di pompare nuove risorse, ha conquistato sempre più fette di tifo a Oriente. Potranno diminuire gli sponsor asiatici, più difficile disperdere la passione cresciuta in questi anni. L’altra proprietà è americana, si è fatta dinamica e attiva sui social dopo anni di stanca e, cosa ancor più strategica, si è rimessa sulla mappa in cui mancava da tempo. Quella dei top team che frequentano la Champions e vincono titoli in patria: oggi in casa ha l’occasione unica di tagliare le gambe ai cugini. Le due squadre, poi, inseguono un sogno comune per diventare ancora più universali: il nuovo San Siro, bramato da entrambe, sarà un altro attrattore potentissimo per investitori e appassionati".