La squadra neopromossa in A cerca rinforzi per il prossimo anno e avrebbe fatto un sondaggio per un centrocampista dell'Inter

Dopo la promozione in Serie A, il Como sta cercando di rinforzarsi per non fare da comparsa nel prossimo campionato. Nel mirino della squadra di Fabregas c'è un centrocampista dell'Inter, in uscita dal club nerazzurro.