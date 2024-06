Alexis Sanchez può restare in Italia dopo la scadenza del contratto con l’Inter. Il 35enne cileno è infatti un’idea di mercato del Como, come riportato da Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dal sito: “Il Como pianifica le strategie di mercato in vista della stagione del ritorno in massima serie. L’obiettivo è rinforzare il reparto offensivo, e il nome che sognano dalle parti del lago è quello di Alexis Sanchez. Il cileno, che il prossimo anno non farà parte della batteria di attaccanti dell’Inter di Inzaghi, è senza contratto e in cerca di una nuova squadra. Vorrebbe trovare subito una nuova sistemazione per fare in modo di portare al termine l’intera preparazione e farsi trovare pronto ai nastri di partenza della nuova stagione.