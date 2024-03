GdS – Inzaghi, impennata da allenatore grazie a un clamoroso dietrofront

Le sue doti ha avuto modo di dimostrarle e tutti ormai le apprezzano. Ma quando Simone Inzaghi è arrivato sulla panchina della Lazio era più che altro una scommessa per Claudio Lotito, quasi costretto a chiamarlo in panchina per colmare un buco improvviso. Perché le cose dovevano andare diversamente. Lo racconta anche la Gazzetta dello Sport di oggi: