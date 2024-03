GdS – Italia, il blocco Inter ha convinto. Da capire il caso Acerbi

Il dio del pallone ringrazi De Rossi che ha ricostruito Mancini, concreto e senza più falli e proteste. Non sarà facile tenere fuori Bellanova che può far saltare le difese. Zaniolo, al di là degli errori, ha una fisicità devastante unita alla tecnica. Con Pellegrini può nascere una mediana notevole. Deve crescere Frattesi. Può arrivare Calafiori per l’impostazione bassa. Da capire il caso Acerbi".