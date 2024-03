La nuova Champions League, ma anche il nuovo mondiale per club del 2025 e il Mondiale del 2026, allargato a 36 squadre. Il calendario internazionale si comprime ulteriormente, a discapito di quello nazionale, costretto a rientrare in paletti sempre più stringenti. Per questo motivo la Serie A e le altre Leghe sono pronte a schierarsi seriamente contro Fifa e Uefa. Lo riporta anche la Gazzetta dello Sport:

"Le Leghe nazionali di tutto il mondo si uniscono. Serie A, Premier, Liga e le altre: tutte stavolta correranno alla stessa velocità. Il fronte comune avanza contro Fifa e Uefa e il motivo dello scontro sono i calendari internazionali. Le competizioni europee e mondiali si allargano, con la conseguenza di spazi sempre più ristretti per i tornei domestici. E un calendario sempre più compresso per distribuire le partite di A: la fatica delle gare ravvicinate non favorisce lo spettacolo e non tutela la salute dei giocatori. È il motivo per cui al fianco delle Leghe si schiereranno anche i sindacati dei calciatori dei singoli paesi.