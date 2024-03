GdS – Milan, Khephren Thuram nel mirino. L’assist dal fratello Marcus?

Khephren Thuram è un obiettivo di mercato del Milan. Il centrocampista del Nizza, fratello dell'attaccante dell'Inter, col suo contratto in scadenza nel 2025 sarà uno dei nomi più chiacchierati delle prossime sessioni di mercato. Su quello i rossoneri proveranno a far leva per trattare sui circa 40 milioni di euro chiesti dal club francese. Ma non solo, perché la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza anche in una possibile asta.