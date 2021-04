GdS – Inter, buone notizie dall’infermeria: Perisic aumenta i carichi, Vidal…

Secondo giorno di riposo per l'Inter di Conte, che domani tornerà in campo in vista della sfida contro il Napoli di domenica

Alessandro De Felice

Due giorni di riposo per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha concesso ai suoi ragazzi 48 ore di relax dopo il successo di misura contro il Cagliari nel 'lunch match' di domenica. Da domani, la squadra meneghina tornerà in campo ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione alla sfida di Napoli, in programma domenica sera.

Buone notizie per Conte, che riavrà il gruppo quasi al completo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'unico che rischia di non esserci contro la squadra di Gattuso è Kolarov, che ha saltato già le sfide contro Bologna, Sassuolo e Cagliari. Nei prossimi giorni, il serbo proverà a superare l'affaticamento muscolare ed essere convocato per Napoli.

Domenica tornerà a disposizione anche Vidal, mentre restano in diffida Young e Lukaku. Perisic aumenterà i carichi per provare a giocarsi le chance per una maglia da titolare domenica sera al 'Maradona'.