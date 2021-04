Inter, Conte concede il doppio giorno libero. “Domani due rientri in gruppo”

Il tecnico ha voluto ripagare i suoi con un'altra giornata libera: domani quindi il ritrovo al Suning Training Centre

"Il giorno libero domani? I giocatori se lo meritano. E anche io". Così Antonio Conte nel post-partita di Inter-Cagliari, dopo la quale ha voluto ripagare i suoi calciatori con una giornata libera per riposare. Ma, secondo Tuttosport, il tecnico avrebbe addirittura raddoppiato: "L'Inter riprenderà ad allenarsi domani. Conte, infatti, ha concesso un giorno libero in più, spostando la ripresa del lavoro da martedì a mercoledì. Attesi in gruppo Vidal e Perisic, mentre Kolarov dovrebbe proseguire le terapie".