Inter, ancora brutte notizie: Radu e Gagliardini ancora positivi. Sanchez e Sensi…

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, i tamponi di Radu e Gagliardini, a cui i due sono stati sottoposti negli ultimi giorni, hanno dato ancora esito positivo. Né il centrocampista né il portiere saranno a disposizione, quindi, per Genoa-Inter.

Domani, invece, arriveranno i verdetti sui tamponi di Skriniar e Young. Mentre Hakimi è certamente out per la trasferta di Genova e anche per quella in Ucraina.

Alexis Sanchez ha fatto solo terapie in giornata (domani gli eventuali esami, non sicuri) mentre Stefano Sensi ha svolto una seduta specifica per cercare di recuperare dal problema muscolare accusato nell’allenamento di lunedì. Qualche chance di essere recuperato per Genova per il centrocampista ex Sassuolo.