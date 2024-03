Bene tutti, c'è rammarico tra i ragazzi, ci tenevamo a far bene per proseguire nel percorso positivo: peccato per il risultato, volevamo dare una gioia ai nostri tifosi che anche stasera sono stati immensi. Ci aspettiamo lo stadio pieno sabato. Io devo migliorare e crescere, è il mio primo anno in Serie A: ho la voglia e l'obbligo di crescere e fare ogni anno uno step in avanti per il lavoro e per le motivazioni. La volontà di crescita è enorme, ho trovato un club che mi fa lavorare con tranquillità, c'è un feeling importante con la squadra e questo è importante. Mancano gli ultimi due mesi, la mia volontà è quella di pensare solo alla squadra e poi ci sarà modo di sederci per parlare tranquillamente e vedere per il futuro.