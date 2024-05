Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Milan ha fatto un parallelo con l'Inter campione d'Italia: "Il futuro si chiama Milan perché è la partita di domani. Ho trasferito questo pensiero alla squadra ed è quello che devono avere i ragazzi in questo finale di campionato: voglia di stupire, di giocare in tutti i campi per giocarci le partite alla pari. Sapendo che domani affrontiamo una squadra forte, di talento e allenata molto bene da mister Pioli. Il Milan è secondo in classifica e ha una media punti simili a quando hanno vinto il campionato. La differenza è che l'Inter sta giocando un campionato a parte. È una squadra forte sulla palle inattive. Sappiamo che squadra affrontare in uno stadio prestigioso".