In Germania – Mercato Inter: Ginter, il Chelsea si è messo in fila. Trattativa difficile

Dalla Germania nei giorni scorsi sono arrivate indiscrezioni su Matthias Ginter in orbita Inter. Il difensore classe ’94 del Borussia Monchengladbach sarebbe considerato un profilo interessante per la difesa di Conte. Secondo quanto si aggiunge in queste ore in Germania sarebbe però anche nel mirino del Chelsea. Ma ci sono diversi ostacoli da superare per arrivare al calciatore, dice il quotidiano tedesco Kicker.

Innanzitutto il Mönchengladbach non ha fretta di vendere il suo giocatore, che ha un contratto fino al 2021 e la richiesta per arrivare al giocatore sarebbe comunque alta. Inoltre il calciatore non ha al momento intenzione di lasciare il club tedesco. I problemi di arrivare al giocatore potrebbero comunque essere in comune per il club inglese e l’Inter.

(Fonte: Kicker)