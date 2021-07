Giordano: “Donnarumma e Calhanoglu? Milan perde il 25%. Per lo scudetto…”

Le parole dell'ex giocatore: "Non credo che ci sarà una squadra che dominerà. Non c'è più una più forte. Ci sono tante squadre competitive"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato così in vista del campionato di Serie A 2021/22: "Se vuoi diminuire le squadre e poi fai i playoff è inutile. Potrebbe vincere 7 volte su 10 la squadra che ha dominato il campionato, ma perché io, che sono il più forte, devo dare la possibilità a uno che è arrivato sotto di me di vincere lo Scudetto così?".