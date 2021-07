Marotta: “Calhanoglu-Inter, non uno sgarbo al Milan. Magari domani tocca a loro…”

Le parole del CEO Sport nerazzurro sulla trattativa che ha portato il centrocampista a vestire la maglia dell'Inter

A DAZN, a margine della presentazione del calendario della nuova stagione di Serie A, il CEO Sport dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così dell’arrivo in nerazzurro di Hakan Calhanoglu: ”Un’opportunità di mercato, non certo uno sgarbo fatto al Milan. Oggi tocca a me, magari domani tocca a loro prenderne uno da noi svincolato. Abbiamo giocatori in scadenza di contratto e alla luce della situazione del calcio, è giusto non correre dietro. Il costo del lavoro è sproporzionato rispetto ai ricavi, quindi bisogna avere la forza di lasciarli andare in alcuni casi”.