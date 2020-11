Giordano: “Milan da scudetto? Inter e Juve di un altro livello. Sembra di rivedere…”

Bruno Giordano, ex attaccante e allenatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della lotta scudetto e del possibile inserimento del Milan: “Scudetto? Mi sembra di rivedere la Lazio della scorsa stagione. Purtroppo poi abbiamo visto un crollo dopo il lockdown, cosa che non auguro ai rossoneri. Se dovesse andare tutto per il verso giusto e Ibra continuerà a giocare sempre, è possibile che possa lottare per un posto in Champions, ma credo che Inter e Juve siano di un altro livello“.

Ibra più leader di Ronaldo?

“Ronaldo da l’idea di pensare più a se stesso, ma quando ha avuto un tecnico come Ancelotti ha dimostrato di essere leader a tutto tondo”.