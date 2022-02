Il Giornale – “6” e “101”: ecco qual è il vero problema dell’Inter

In questo 2022 l'attacco nerazzurro, ancora il migliore della Serie A, ha mostrato qualche crepa

"L'Inter ha collezionato la bellezza di 101 tiri totali nel 2022, di cui il 53 per cento nello specchio della porta, dunque oltre la metà. La squadra di Simone Inzaghi, però, è andata in rete nel 6,1 per cento di occasioni create: in sostanza, un gol ogni 17 conclusioni tentate. Dzeko e Lautaro Martinez hanno segnato rispettivamente 13 e 12 gol stagionali, ma entrambi hanno un po' le polveri bagnate in questo 2022. Soprattutto l'argentino che non segna da ormai oltre due mesi. Il vero assente di questa stagione è però Joaquin Correa che ha passato più tempo in infermeria che in campo. Serviranno i gol degli attaccanti ma non solo per tornare a marciare sul ritmo di 2,5 gol a partita e per tentare di vincere scudetto e Coppa Italia".