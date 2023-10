Giornale – Conta molto di più per il Benfica: Inter, questa la vera difficoltà

Si torna in campo. Questa sera al Meazza risuoneranno le note dell'inno della Champions League per una sfida già vissuta, ma in altro contesto, lo scorso anno. L'Inter ospita il Benfica e le insidie non mancano di certo, tenendo anche conto della sconfitta dei lusitani contro il Salisburgo nella prima giornata. Sottolinea il Giornale: "Conta molto per l’Inter, ma molto di più per il Benfica e forse la vera difficoltà sta proprio lì. Sconfitti dal Salisburgo all’esordio casalingo, i portoghesi non possono perdere un’altra partita, per non compromettere quasi per intero le chances di qualificazione agli ottavi di Champions.