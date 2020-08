Il Giornale – Inter, con Conte confronto su Eriksen: il danese è in vendita

Eriksen è in vendita. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Giornale sul confronto tra l’Inter e l’allenatore nerazzurro. Nell’articolo si legge: “Conte i dirigenti hanno poi parlato della questione Eriksen, l’uomo che ha conquistato la Scala ma non San Siro e soprattutto non i gusti dell’allenatore. Il danese aveva molti estimatori se fosse arrivato a scadenza di contratto, addirittura Real Madrid e PSG. L’Inter ha battutola concorrenza, pagando al Tottenham 20 milioni per 6 mesi di contratto, economicamente una follia. Se qualcuno si farà avanti (Eriksen guadagna oltre 7 milioni netti fino al 2024), l’Inter tratterà volentieri: il danese è in vendita”.

(Fonte: Il Giornale)