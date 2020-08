Conte, la gestione di Eriksen ultimo sgarbo all’Inter: addirittura provocatorio quando…

: “Antonio Conte aveva ormai deciso di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe e ha scelto di utilizzare il povero trequartista danese per prendersi le sue piccole o grandi rivincite“.

PROVOCAZIONE – “Peccato che Eriksen, inizialmente, abbia fatto fatica a inserirsi nell’Inter, fallendo la prova in diverse partite nelle quali Conte l’aveva comunque mandato in campo, suo malgrado, da titolare. Finché, post lockdown, per intenderci, il danese è definitivamente o quasi sparito dai radar. Provocatorie sono apparse le scelte nelle quali Conte gli ha preferito persino Borja Valero, che da tempo, ormai, era considerato un elemento estraneo alla squadra. Per arrivare fino alle sei partite finali della stagione“.

MESSAGGIO – “Dentro a un minuto dalla fine contro il Napoli, dentro a un minuto dalla fine anche contro l’Atalanta, ultime due gare di campionato, tanto per dimostrare che il secondo posto non aveva nulla a che spartire con la presenza di Eriksen in campo. E poi ecco le quattro esclusioni in Europa League, sempre con lo zuccherino di pochi, pochissimi minuti a partita, malgrado il gol al Getafe e qualche scampolo di bel gioco. Ma il messaggio, in tutti questi casi, non era mai per Eriksen, ma per chi lo aveva portato all’Inter“.