È rimasta la volontà reciproca di proseguire insieme e di trovare una soluzione, ma sono rimaste anche le posizioni non così vicine in termini economici

Arriva dall'edizione odierna de Il Giorno un aggiornamento sulla questione rinnovo di contratto tra l'Inter e Lautaro Martinez dopo l'incontro di ieri: "È rimasta la volontà reciproca di proseguire insieme e di trovare una soluzione, ma sono rimaste anche le posizioni non così vicine in termini economici.

L’obiettivo sottolineato sia dal ds Ausilio che dall’ad Marotta di chiudere la questione entro l’inizio del campionato oggi sembra complicato, a meno che l’attaccante (che ieri è stato ragguagliato dall’agente in vista di un prossimo incontro e per il quale ha chiesto informazioni il Paris Saint-Germain) non faccia un passo deciso verso il club. Difficile si avvicini l’Inter, che ha dei paletti economici da rispettare e vuole evitare un effetto a catena".