Così il giornalista: "Io escludo che ci sia la volontà da parte di Lautaro di non rinnovare per arrivare ad un anno dalla scadenza"

Intervenuto sul canale di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin , giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto: "L'Inter non può arrivare alle cifre che meriterebbe Lautaro: non faccio cifre, so solo che c'è una distanza importante che va colmata. La domanda è: si può fare o siamo al punto in cui uno va da una parte e l'altro dall'altra? Io posso dire che ci si parla, siamo ancora nella fase "troviamo l'incastro giusto".

Non è semplice ma entrambe le parti vogliono trovarlo. Io escludo che ci sia la volontà da parte di Lautaro di non rinnovare per arrivare ad un anno dalla scadenza: non mi aspetto da un giocatore come lui una cosa del genere. L'unica cosa che io mi sento di dover dire è: chiarite un aspetto, c'è una reale volontà di venirsi incontro? Se sì, prendetevi anche due mesi; se invece avete capito che non c'è punto d'incontro, ditevelo subito. Da quello che ho capito parlando con le due parti, la volontà di arrivare al punto comune è ancora bella salda".