L'ex rossonero ha parlato anche della sfida del lunedì per la quale cresce l'attesa non solo in città

"Il Milan non è stato quello che poteva essere, deve partire da una prestazione differente. Non sarà facile, perché c'è un gol da recuperare e sta dimostrando che in difesa è fragile. Nella partita di andata comunque il Milan ha creato qualcosa e alla Roma mancherà Cristante, che è importante per gli equilibri".