La Lazio vuole prendere Giroud. Il club biancoceleste ha fatto la sua offerta al giocatore francese: tre anni e mezzo di contratto per 2.5 mln a stagione + bonus. Il Chelsea sta cercando il sostituto, Mertens e anche lui piace all’Inter come il giocatore francese. Inzaghi – questo il retroscena raccontato da Skysport – avrebbe cercato in tutti i modi di convincere sia Lotito che Tare ad intervenire sul mercato perché la coperta è corta in avanti.

(Fonte: SS24)