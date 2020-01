Sky – Chelsea, Mertens libera Giroud? Niente Inter ma potrebbe sbarcare in Italia

C’è un giocatore che è nel mirino dell’Inter per la prossima estate, Dries Mertens, che potrebbe lasciare subito l’Italia. Il Chelsea sta pressando il Napoli: ha offerto 10 mln per avere subito il belga. Il club partenopeo sta resistendo. Ha offerto al giocatore un rinnovo a 5 mln all’anno per i prossimi due anni (quindi dieci mln) e il giocatore vorrebbe guadagnare 15 mln per un biennale. L’arrivo del giocatore al club londinese liberebbe Giroud, l’attaccante francese che è stato a lungo nel mirino dell’Inter. Non c’è solo il Tottenham su di lui, ma si starebbe inserendo anche la Lazio da quanto spiega Skysport. Il francese potrebbe essere il grande colpo di fine mercato per la squadra di Inzaghi.

(fonte: SS24)