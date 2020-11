Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Olivier Giroud, centravanti in uscita dal Chelsea e accostato a lungo anche all’Inter, ha parlato così del suo futuro dopo le importanti dichiarazioni del suo agente: “Sono lucido per quanto riguarda la mia situazione. So di cosa si tratta, ne abbiamo discusso di nuovo. Dovrò prendere una decisione a gennaio, ma spero di prendere la decisione giusta come ho sempre fatto”.