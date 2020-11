Inter, senti l’ag. di Giroud: “Se non cambiano le cose ce ne andremo. Diverso dallo scorso anno…”

Olivier Giroud è sempre nei radar dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo. La fine della scorsa stagione col Chelsea ha visto protagonista l’attaccante francese che ora sta facendo fatica a trovare spazio e potrebbe cambiare maglia. Ne ha parlato il suo agente Michael Manuello:

CHELSEA – “Non dobbiamo essere ciechi e Frank Lampard ha deciso di mettere Tammy Abraham davanti a lui. Non è del tutto giusto rispetto a quello che aveva fatto Olivier a fine stagione. Ma ne ha il diritto, è una sua scelta. Quindi davvero, se continua in questa direzione, allora sì a dicembre ci rivedremo come a dicembre 2019. Negli ultimi cinque mesi sono successe diverse cose.

Non possiamo tornare indietro solo agli ultimi due mesi e avere amnesia nei tre precedenti. Ma dobbiamo essere onesti ed è vero che se continua così dovrà provare altre emozioni. In fondo c’è un po’ di delusione, quando dai ad Abraham una possibilità invece che a lui. Sa anche che a 34 anni non può fare 55 partite a stagione. Fisicamente, questo non è possibile. C’è una piccola delusione ma è sempre pronto per la squadra. L’abbiamo visto nella squadra francese, ha fatto tre partite ha segnato due gol”.

OPZIONE – “Comunque a 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea questa volta. Qui, non ci sarà alcuna opzione (per una proroga di un anno) sul contratto di Olivier. Quindi ci sarà la voglia di andare a divertirsi e giocare. L’anno scorso c’era ancora un’opzione. Lì è stato diverso, soprattutto perché anche il Chelsea può sostituirlo a differenza della scorsa stagione.Ora siamo in una configurazione molto diversa. Sarà più facile da tutte le parti”.

FUTURO – “Per ora è troppo presto per sapere cosa è veramente concreto e cosa non lo è. Gli interessi, le voci, a me interessano poco. Vedremo da metà dicembre. Non sappiamo come si muoveranno i club o come si comporterà Olivier con il Chelsea. Non sappiamo se ci saranno infortuni, se ci saranno opportunità. Non c’è un vero lavoro su questo al momento. Non lo sappiamo oggi. Olivier appartiene al suo club, è concentrato sulla competizione e vedremo da metà dicembre decidere in un modo o nell’altro”.

ESTERO – “L’ideale sarebbe piuttosto per lui scoprire un’altra cultura, fare un’altra esperienza. Ora, un nuovo club inglese potrebbe anche farlo riflettere perché la Premier League rimane un campionato straordinario. Quindi, se arrivasse un ottimo club della Premier League, sì, si potrebbe valutare. Ma c’è una mente aperta per andare a vivere qualcos’altro altrove all’estero”.

LAMPARD – “Non ci sono problemi tra loro. Se Olivier deve partire domani, busserà alla sua porta e l’allenatore gli dirà: “So che va bene”. Non c’è bisogno di discussioni costanti su questo. Quando sei maturo, adulto, padroneggi il tuo calcio, non c’è bisogno di tutto questo. Quindi restare al Chelsea è una priorità, ma se le cose non cambiano, ce ne andremo”.