L'attaccante dell'Udinese, ammonito contro il Sassuolo in regime di diffida, non giocherà la prossima partita

La Lega Serie A ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo riguardanti la trentesima giornata di campionato. Nessuna sanzione per l'Inter , che ha chiuso la gara contro l'Empoli senza neanche un'ammonizione a referto.

Un turno di stop per Lorenzo Lucca, che contro il Sassuolo ha rimediato il quinto cartellino giallo della sua stagione: l'attaccante dell'Udinese salterà quindi la gara contro i nerazzurri di Inzaghi, in programma per lunedì 8 aprile alle ore 20:45.