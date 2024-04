Anche Antonio Conte andrebbe bene da un punto di vista caratteriale?

"Non c'è dubbio. Conte e Gasperini sono simili ma molto diversi. Conte se arriverà a Napoli lo farà per vincere, mentre Gasperini può anche far crescere i suoi giocatori. Non scordiamoci che il Napoli venderà Osimhen, poi dovremo capire la situazione intorno a Kvaratskhelia e pare ci sia un'offerta anche per Lobotka. Questo permetterebbe di avere un buon tesoretto per Conte. Se il Napoli vendesse solo Osimhen penso che sarebbe più probabile l'arrivo di Gasperini. Da un punto di vista caratteriale non vedo bene Italiano e Pioli in azzurro".