Giuntoli: “Djalo? Siamo ai dettagli. Obiettivo è staccare il quinto posto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Cristiano Giuntoli, direttore dell'area tecnica della Juventus, ha parlato così del mercato e non solo: "Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, era impensabile all'inizio: è doveroso fare complimenti a tutti, hanno fatto un lavoro straordinario. C'è da continuare, sarà dura ma ci proveremo. Djalo? Siamo ai dettagli, speriamo nei prossimi giorni di chiudere. Quando sarà un calciatore della Juve, ne parlerò. Samardzic o Henderson? In questo momento riamiamo così, abbiamo deciso di chiudere il mercato: vogliamo dare fiducia a questi ragazzi che hanno fatto un percorso straordinario. Vogliamo continuare a vincere per staccare la zona quinto posto, è il nostro obiettivo".