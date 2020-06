In Spagna – Godin, Simeone vorrebbe tornasse all’AM, c’è un ostacolo

Secondo quanto dicono alcune fonti in Spagna, Diego Simeone spera ancora che Godin possa tornare all’Atletico Madrid. L’argomento attirerebbe fortemente la sua attenzione da quando ha saputo che i nerazzurri prenderebbero in considerazione una possibile cessione. “Con la maglia dell’Atletico era quasi insormontabile, era guardiano della difesa, per molti un esempio da seguire. La sua grande esperienza, la sua stazza, l’intelligenza per coprire gli spazi, lo rendono agli occhi dell’allenatore argentino un’alternativa molto utile“, spiegano i media spagnoli.

L’ostacolo più grosso al suo ritorno all’AM però sarebbe lo stipendio di 5-6 mln all’anno. Il club di Madrid ha applicato ai suoi giocatori la cassa integrazione e uno stipendio così alto fanno pensare che alla fine, se qualcuno lo strapperà all’Inter sarà più facili arrivi dalla Premier League.

“L’Inter dal canto suo cerca un difensore con un altro profilo, più da mancino, e per questo sta pensando ad Umtiti, giocatore del Barça valutato 40 mln di euro“, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: elgoldigital.com)