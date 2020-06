Godin-Lione? In Francia, prima di tentare di prenderlo serve un’altra operazione

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, il Lione sarebbe tentato: vorrebbe provare a strappare Godinall’Inter. Jérôme Rothen, opinionista per RMC, ha detto la sua su questa possibilità di mercato: «È una buona idea. Ok, ha 34 anni. Alcuni diranno che è bruciato. Ma 34 anni per un difensore centrale non sono tanti. Quando vai a cercare un giocatore così, sai che porta alla tua squadra grinta e desiderio di vincere. La sete di vittoria è ormai naturale. I giocatori che hanno vinto molto sono sempre buoni profili. Poi ovviamente c’è l’aspetto economico. Il suo è uno stipendio alto, ma se non arrivasse per colpa dello stipendio sarebbe un peccato. Comunque è una buona idea di Juninho e Cheyrou». Lo stesso canale francese però precisa che per arrivare a Godin il Lione dovrebbe prima cedere uno tra Joachim Andersen e Marcelo.

(Fonte: RMC)