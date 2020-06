Inter, Godin richiesto. Ora sulle sue tracce c’è anche un’altra big: gli aggiornamenti

C’è una nuova pretendente per Diego Godin, tutt’altro che sicuro di restare all’Inter anche nella prossima stagione. Oltre ad Atletico Madrid e Inter Miami, che nei giorni scorsi avrebbero effettuato dei sondaggi, il difensore uruguaiano sarebbe stato cercato anche dall’Olympique Lyonnais, che ha piani ambizioni per il 2020-21.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Juninho Pernambucano, direttore sportivo del club francese, sarebbe alla ricerca di un centrale difensivo d’esperienza e Godin sarebbe in lista insieme a Mamadou Sakho. Il problema è che lo stipendio del Faraòn, superiore ai cinque milioni di euro, sarebbe al momento problematico da soddisfare per le casse dell’OL. Ma, sostiene RMC Sport, è una pista da tenere comunque d’occhio per le prossime settimane.

(Fonte: sports.fr)