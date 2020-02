Inter, Godin: “Dobbiamo avere le idee chiare ed essere concentrati. Gara importantissima”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby, Diego Godin, titolare questa sera nella difesa nerazzurra, ha parlato del match di San Siro così:

“Ci siamo preparati a questa partita per tutta la settimana, sarà fondamentale le idee chiare ed essere concentrati. Bisogna dare il 100%, mentalmente e fisicamente. Dovremo essere concentrati in entrambe le fasi, provando a non concedere nulla al Milan. E’ una partita importantissima“.

(Fonte: Inter TV)