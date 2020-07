Inter, torna il muro di inizio stagione: Godin-de Vrij-Skriniar di nuovo insieme dopo 5 mesi

L’Inter prosegue la sua preparazione in vista della trasferta di Verona: complici le squalifiche di Bastoni e D’Ambrosio e il rientro di Skriniar, Antonio Conte dovrebbe riproporre dal primo minuto il muro che nelle intenzioni del club nerazzurro avrebbe dovuto comporre la difesa titolare, con lo slovacco al fianco di de Vrij e Godin. Così scrive Tuttosport:

“Dopo quasi cinque mesi tornano i corazzieri della difesa nerazzurra: avrebbe dovuto essere il trio di granito candidato a essere riproposto in quasi tutte le partite di questa stagione. Invece non è andata così. E da qualche tempo a questa parte è diventata una rarità vedere in campo dall’inizio Godin, De Vrij e Skriniar. Colpa soprattutto del giudizio negativo che Antonio Conte ha dato alle prestazioni dell’uruguaiano, finito spesso in panchina e scavalcato nelle gerarchie da Bastoni“.

DI NUOVO INSIEME – “Così, complice il ritorno dopo lo stop di tre giornate di Skriniar (a causa dell’espulsione seguita da bestemmia e ingiuria all’arbitro con il Sassuolo), si riforma il trio più naturale a inizio stagione. Non succedeva dal 16 febbraio, dalla notte della partitissima scudetto con la Lazio all’Olimpico. […] (Godin) vuole riprendere la sua centralità nella difesa nerazzurra. Magari contribuendo a un obiettivo che manca da inizio febbraio: chiudere una trasferta di campionato senza subire gol. L’ultima volta è successo il 2 febbraio al Friuli contro l’Udinese. Da allora tre trasferte, con Lazio, Juventus e Parma, con sempre almeno un gol subito. Più in generale, comprendendo anche le gare in casa, nelle otto giornate successive alla vittoria di Udine, l’Inter non ha subito gol solo contro il Brescia una settimana fa“.