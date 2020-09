Cds – Inter offre 3-4 mln, no di Godin. Se non avrà tutto, disposto a restare da emarginato

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il futuro di Diego Godin. Il difensore uruguaiano, messo alla porta dall’Inter, è da giorni in trattativa con il Cagliari ma, prima di dare il suo ok al trasferimento in Sardegna, deve risolvere il suo contratto con i nerazzurri. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Atletico Madrid avrebbe rifiutato la prima proposta di buonuscita.

“Il suo entourage ieri ha avuto un nuovo contatto con la dirigenza dell’Inter per cercare un accordo sulla buonuscita, perché Godin, che ha detto di sì al Cagliari, non vuole perdere soldi rispetto al ricco contratto da 5,3 milioni di euro netti che ha in essere fino al 2022.

La proposta di incentivo all’esodo avanzata dal club di viale della Liberazione (3-4 milioni) non è stata accolta dall’ex Atletico, disposto anche a restare nonostante sia ai margini del gruppo e non giochi le amichevoli“.