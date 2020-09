Godin-Cagliari, stavolta ci siamo? “Non rinuncia a un solo euro, ecco la cifra che manca”

Il mercato dell’Inter è bloccato, le cessioni tardano ad arrivare e così i rinforzi sono difficile da centrare. La prima uscita in casa nerazzurra dovrebbe essere Diego Godin, vicinissimo al Cagliari.

“Detto che il problema non sono certo i giovani – Agoumé è destinato allo Spezia, per Esposito c’è il Crotone – la cessione più vicina resta sempre quella di Godin al Cagliari. Il fatto che le parti continuino a parlarsi, senza aver interrotto il dialogo, resta un segnale positivo per la conclusione. Il difensore non vuole rimetterci neppure un euro dei 5,5 milioni che guadagna in nerazzurro. Ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate: tra ingaggio garantito dal Cagliari e incentivo nerazzurro, non balla più un milione ma circa 400 mila euro. Insomma, il sì è davvero vicino”, rivela La Gazzetta dello Sport.